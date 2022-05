Rusland verlaagt rente opnieuw om roebel-rally te stoppen

De centrale bank zou eigenlijk pas over zo’n twee weken een rentebijeenkomst houden, maar kondigde woensdag een noodvergadering aan. Het rentetarief in Rusland ging omlaag van 14 naar 11 procent. De bank liet daarbij weten dat de deur openstaat voor verdere verlagingen. In een toelichting maakten de beleidsmakers weinig melding van de roebel. Wel meldden ze dat de waardestijging van de munt heeft bijdragen aan een vertraging van de inflatie.

Eind februari werd de rente in Rusland nog ruim verdubbeld, naar 20 procent, om de koersval van de roebel en de hoge inflatie in het land tegen te gaan. De roebel verloor toen maar liefst 40 procent van zijn waarde door de westerse sancties tegen Rusland na de invasie van Oekraïne op 24 februari.

Leenkosten

De Russische munt is sindsdien weer flink in waarde gestegen en bereikte het hoogste niveau sinds 2018 ten opzichte van de dollar. Dat komt vooral door de beperkingen die Rusland heeft gesteld op de uitstroom van kapitaal uit het land en de hogere prijzen voor olie en gas.

Doordat de olie- en gasexport van Rusland grotendeels is vrijgesteld van sancties, stromen er wekelijks miljarden dollars en euro’s het land binnen. Door de afnemende Russische import en de beperkingen op het kopen van buitenlandse producten en het verzenden van geld naar het buitenland, is de vraag naar harde valuta’s als de dollar in Rusland vrijwel opgedroogd, waardoor de roebel in waarde is gestegen ten opzichte van de Amerikaanse munt. President Vladimir Poetin heeft de opleving van de roebel ook aangehaald als een teken dat het land de ongekende westerse sancties heeft overleefd.

De centrale bank wil de economie, die door de sancties afstevent op een scherpe krimp, ook een duwtje in de rug geven door de leenkosten te verlagen. ‘De externe omstandigheden voor de Russische economie zijn nog steeds uitdagend, waardoor de economische activiteit aanzienlijk wordt beperkt’, zeiden de beleidsmakers. De risico’s voor de stabiliteit van het financiële systeem in het land zijn volgens de bank wel iets afgenomen.