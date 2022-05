Australië werkt aan nieuw klimaatdoel en wil VN-klimaattop houden

De nieuwe regering in Australië komt ‘zeer binnenkort’ met een ambitieuzer klimaatdoel en wil samen met buurlanden in de Grote Oceaan de klimaattop van de Verenigde Naties organiseren. Minister Penny Wong van Buitenlandse Zaken maakte dat bekend tijdens een werkbezoek aan Fiji.

De plannen zijn in lijn met het groenere beleid dat premier Anthony Albanese heeft beloofd. Bij de vorige VN-klimaattop, de COP26 vorig jaar in Schotland, werd het land nog geleid door een conservatieve premier die een groot voorstander was van de kolenindustrie. ‘Australië heeft zijn verantwoordelijkheid verwaarloosd’, zei Wong.

Australië is een van ‘s werelds grootste exporteurs van gas en kolen. De vorige premier, Scott Morrison, had beloofd de kolenmijnen in het land zo lang mogelijk open te houden als mogelijk is. In aanloop naar COP26 zei hij dat Australië tegen 2050 CO2-neutraal wil worden, maar weigerde dit klimaatdoel in de Australische wet vast te leggen. Ook was zijn regering terughoudend met klimaatdoelen voor 2030.

Het is nog niet duidelijk of de centrumlinkse regering van Albanese een meerderheid heeft in het parlement. De uitslag van de parlementsverkiezingen van vorige week zaterdag is nog niet compleet. De partij van Albanese wint volgens de Australische omroep ABC zeker 75 zetels. Hij heeft nog een van de vier nog te verdelen zetels nodig voor een meerderheid.