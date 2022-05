Verliezend Feyenoord keert terug naar Nederland

Na het verlies in de finale van de Conference League keert Feyenoord donderdag terug in Nederland. De selectie van de Rotterdamse club wordt in de loop van de middag verwacht op luchthaven Rotterdam The Hague Airport.

Feyenoord verloor woensdag in de Albanese hoofdstad Tirana met 0-1 van AS Roma. Zeker 4000 Nederlanders, mogelijk nog wat meer, steunden de Rotterdamse club in het stadion. Duizenden andere Feyenoord-fans die zonder kaart naar Tirana waren gereisd, volgden de wedstrijd op een groot scherm in de drukbezochte en sfeervolle fanzone of in een van de vele andere horecagelegenheden waar schermen stonden opgesteld.

Veel supporters reizen donderdag ook terug naar Nederland.