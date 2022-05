VS willen Noord-Korea strengere sancties opleggen na rakettesten

De Verenigde Staten willen Noord-Korea strengere sancties opleggen in reactie op de drie rakettesten van het land op woensdag. De Amerikanen brengen een resolutie daartoe in de VN-Veiligheidsraad in stemming, zegt een Amerikaanse regeringsfunctionaris. De stemming gebeurt donderdag, bevestigt de VN. De kans bestaat dat China en Rusland hun veto uitspreken tegen extra sancties voor het verarmde communistische land.

De VS vinden echter dat Noord-Korea moet worden verzwakt met ‘strafmaatregelen die het vermogen van Noord-Korea om zijn illegale massavernietigingswapens en ballistische raketprogramma’s door te ontwikkelen verder beperken’, aldus de regeringsfunctionaris. Krachtens eerdere resoluties van de VN mag Noord-Korea geen kernwapens hebben.

Woensdag lanceerde Noord-Korea met korte tussenpozen drie ballistische raketten richting de Japanse Zee. Een daarvan was vermoedelijk een intercontinentale ballistische raket (ICBM). Het was de zeventiende ronde van rakettests door Noord-Korea dit jaar. Daarnaast zijn er volgens Zuid-Koreaanse informatie tekenen van een op handen zijnde nieuwe kernproef door Noord-Korea. De laatste Noord-Koreaanse kernproef was in 2017.

De Amerikaanse ontwerpresolutie, die door het Duitse persbureau DPA is ingezien, bevat onder meer sancties tegen de Noord-Koreaanse hackergroep Lazarus. Volgens de VS is die groep verantwoordelijk voor de diefstal van cryptocurrencies ter waarde van ongeveer 570 miljoen euro. Hackeraanvallen worden gezien als een belangrijk middel voor Noord-Korea om zijn wapenprogramma’s te financieren. Als de resolutie wordt aangenomen, worden Lazerus’ tegoeden bevroren.