FNV: stakingen op komst in slagersbranche

Er komen stakingen in de slagersbranche, met name van personeel bij industriële slagerijen die veelal leveren aan supermarkten. Dat zegt FNV na het aflopen van een ultimatum dat de vakbond had gesteld aan werkgevers voor een betere cao. De werkgevers verwerpen het ultimatum en stellen dat stakingen en werkonderbrekingen voor onbepaalde tijd onacceptabel zijn.

FNV-bestuurder John Klijn zegt dat de actiebereidheid bij personeel in industriële slagerijen groot is en dat vanaf maandag acties kunnen komen. Volgens hem kunnen die grote slagerijbedrijven daardoor plat komen te liggen, waardoor de bevoorrading van supermarkten met vleeswaren in gevaar kan komen. In de sector werken zo’n 13.000 mensen, van wie 5000 in grote bedrijven en de rest in kleine slagerswinkels.

De werkgevers bieden onder meer een loonsverhoging over twee jaar van 7 procent. Maar volgens FNV is dat onvoldoende, mede vanwege de hoge inflatie. Vakbond CNV is wel akkoord met het cao-voorstel en legt dit voor aan de leden. Branchevereniging Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) zegt dat het bereikte onderhandelingsresultaat voor alle werknemers in de branche een sterke verbetering betekent.