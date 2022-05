Turken zien positieve stap Zweden en Finnen rond NAVO-toetreding

In het conflict tussen NAVO-lid Turkije en Zweden en Finland over hun toetreding tot het bondgenootschap, wordt een eerste lichtpuntje gemeld. De Turkse regering in Ankara ziet een positieve houding van de twee landen als het gaat om de opheffing van een wapenexportverbod tegen Turkije.

Een Turkse woordvoerder sprak over een ‘aangename ontwikkeling’ na gesprekken met Zweedse en Finse delegaties in de Turkse hoofdstad. Nu worden echter concrete stappen verwacht die tegemoetkomen aan de Turkse zorgen over terrorisme, voordat Ankara zijn verzet tegen het Zweedse en Finse lidmaatschap laat varen.

Zweden en Finland hadden de wapenexport naar Turkije verboden na het Turkse offensief in 2019 in Syrië tegen de Syrisch-Koerdische YPG-militie. Voor Ankara is die hetzelfde als de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK, die als terreurgroep wordt beschouwd.

Bezwaar

Turkije verraste vorige week de NAVO-bondgenoten door bezwaar te maken tegen toetreding van de twee Noord-Europese landen. Ankara zei dat Finland en Zweden mensen herbergen die banden hebben met de PKK, maar ook aanhangers van Fethullah Gülen, die door Ankara wordt beschuldigd van een poging tot staatsgreep in 2016.

Alle dertig NAVO-staten moeten hun goedkeuring geven voordat een nieuw lid kan toetreden tot de alliantie.