Schoolschutter Texas kondigde schietpartij aan op Facebook

De 18-jarige man die negentien kinderen en twee leraren doodschoot in een klaslokaal in Texas had de schietpartij ongeveer een kwartier daarvoor op Facebook aangekondigd. Gouverneur Greg Abbott bevestigde op een persconferentie ook dat de gedode schutter voor de massamoord zijn oma had neergeschoten. Ook dat had de man op Facebook gepost.

Een woordvoerder van Meta, het moederbedrijf van Facebook, zei tegen The Washington Post dat de man de pas naderhand ontdekte berichten privé aan iemand had verstuurd. Het bedrijf zegt mee te werken aan het onderzoek.

De dader Salvador Ramos stond niet bekend bij justitie. Hij had vorige week nadat hij 18 was geworden legaal twee aanvalsgeweren en munitie gekocht. Over zijn motief is vooralsnog niets bekend. Zijn eventuele banden met de school worden onderzocht.

De schietpartij is nieuw materiaal voor de discussie over wapenwetten in de VS en zeker in Texas. Dat bleek ook tijdens de persconferentie. De Republikeinse gouverneur Abbott werd onderbroken door zijn Democratische rivaal Beto O’Rourke, die hem verweet niets te doen aan het wapenbezit in de Amerikaanse staat. Beveiligers hebben hem de zaal uitgeleid. In november kunnen Texanen kiezen wie van de twee ze als nieuwe gouverneur willen.