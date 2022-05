Amerikaanse wapenindustrie lijdt juridische nederlaag

De wapenindustrie had geklaagd over een wet in de Amerikaanse deelstaat New York. Die wet maakt het mogelijk dat de staat en mensen die getroffen zijn door vuurwapengeweld, juridische stappen kunnen ondernemen tegen de industrie.

Behalve wapenfabrikanten, waaronder Smith & Wesson en Sturm, Ruger & Co, maakte ook een grote lobbyorganisatie, de National Shooting Sports Foundation, bezwaar tegen de wet.