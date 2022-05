Volkswagen treft Britse miljoenenschikking over dieselfraude

Het Duitse autoconcern Volkswagen heeft in het Verenigd Koninkrijk een schikking getroffen van 193 miljoen pond, omgerekend 227 miljoen euro, vanwege het dieselschandaal. De regeling werd bereikt met een groep van circa 91.000 bezitters van auto’s van Volkswagen en de dochtermerken Skoda, Audi en Seat. Zij hadden in 2016 een gezamenlijke rechtszaak aangespannen tegen Volkswagen vanwege het gesjoemel met de uitstoot van dieselmotoren.

Volkswagen zal ook vergoedingen betalen voor onder meer juridische kosten van de aanklagers, maar zegt geen concessies te doen rond aansprakelijkheid. Het bedrijf stelt dat door de schikking hoge kosten voor rechtszaken en beroepsprocedures worden voorkomen. ‘De Volkswagen-groep is blij dat we deze langlopende juridische procedure in Engeland en Wales hebben kunnen afsluiten’, aldus een verklaring.

Het bedrijf spreekt verder van een nieuwe mijlpaal bij het afsluiten van de ‘betreurenswaardige gebeurtenissen’ rond het dieselschandaal dat in 2015 aan het licht kwam. Daarbij viel met speciale software de uitstoot van dieselauto’s bij testen lager uit dan die in werkelijkheid was. Volkswagen heeft wereldwijd miljarden moeten uitgeven aan schikkingen en boetes voor het schandaal.

Het advocatenkantoor dat de klagers heeft bijgestaan zegt trots te zijn op de bereikte deal met Volkswagen. ‘De schikking maakt een lang, complex en duur proces overbodig en we zijn blij dat we deze regeling voor onze klanten in de massaclaim bereikt hebben.’