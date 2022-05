Apenpokken bij meer dan 240 mensen buiten Afrika

Sinds het eerste geval van apenpokken begin deze maand in het Verenigd Koninkrijk werd ontdekt zijn er nu wereldwijd in landen buiten Afrika minstens 243 infecties vastgesteld. In het Verenigd Koninkrijk zijn het er inmiddels 78.

Op het Europese vasteland voeren Spanje met 52 besmettingen en Portugal (49) de lijst aan. Nederland en België volgen met zes bevestigde gevallen, een meer dan in Frankrijk, Duitsland en Italië. Buiten Europa is het virus geconstateerd in onder meer Australië, de VS, Canada, Israël en de Verenigde Arabische Emiraten. In de meeste gevallen gaat het om jonge mannen die seks met andere mannen hebben gehad, meldt de Europese gezondheidsdienst ECDC

De ECDC zei eerder dat de kans klein is dat het virus zich op grote schaal verspreidt in Europa, maar de dienst verwacht wel dat de doorgaans milde ziekte zich verder uitbreidt onder bepaalde groepen, zoals mensen met meerdere sekspartners. De Wereldgezondheidsorganisatie had het deze week over een vooralsnog beheersbare uitbraak. Ondanks dat het geen seksueel overdraagbare aandoening is, is de kans op verspreiding bij nauw contact groter.

In een aantal landen krijgen geïnfecteerden het advies zich enkele weken te isoleren. Onder meer in Nederland wordt ook gevraagd aan mensen die contact hebben gehad met iemand die positief testte op het apenpokkenvirus om tot drie weken in quarantaine te gaan.