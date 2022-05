Duizenden Oekraïners vragen asiel in EU, wat niet hoeft

Het aantal Oekraïners dat asiel aanvraagt in de Europese Unie is in februari, de maand dat Rusland Oekraïne binnenviel, fors gestegen. Ook al hoeven zij dat niet te doen om in een EU-land te mogen verblijven.

In februari vroegen 2370 Oekraïners asiel aan in een lidstaat van de EU, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. In januari, toen er al oorlogstaal klonk uit Rusland, waren dat er nog maar 355. In Nederland kwamen in de eerste vier maanden van het jaar 83 asielzoekers uit Oekraïne aan, liet de IND vorige week weten.

In totaal vroegen 54.565 mensen asiel aan in de EU. Dat is 85 procent meer dan een jaar eerder, toen de coronapandemie de instroom nog drukte. Afghanen en Syriërs hebben het grootste aandeel, maar Oekraïners staan plotseling op plaats vijf.

Na het uitbreken van de oorlog hebben de EU-landen afgesproken dat Oekraïners er minstens een jaar lang mogen verblijven zonder dat ze asiel hoeven aan te vragen. Die periode kan zo nodig worden verlengd.