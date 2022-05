Oekraïne: Westen moet alle handel met Rusland stopzetten

De westerse landen moeten alle handel met Rusland stopzetten vanwege de invasie van Oekraïne, want het geld dat Rusland met handel verdient wordt gestoken in de Russische oorlogsmachine. Dat zei de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba op het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos.