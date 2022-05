Noodgreep om steun Kamer te vergaren voor bindend referendum

In een ultieme poging om voldoende steun in de Tweede Kamer te krijgen voor de invoering van een correctief bindend referendum, wordt het huidige initiatiefvoorstel van de SP gesplitst. Het is niet zeker dat het gesplitste wetsvoorstel wel op de benodigde tweederdemeerderheid van de Kamer kan rekenen, maar zonder ingreep haalt de wet het hoogstwaarschijnlijk helemaal niet.

VVD en CDA hebben in de tweede termijn van het debat over de invoering van het correctief bindend referendum opnieuw laten weten tegen het initiatiefvoorstel te gaan stemmen. De SGP heeft medio april al aangeven tegen te gaan stemmen. D66-Kamerlid Joost Sneller opperde woensdag in het debat het initiatiefwetsvoorstel te splitsen, in de hoop CDA’ers alsnog mee te krijgen.

Renske Leijten heeft daarop besloten haar huidige wetsvoorstel te splitsen. Een deel van het opgeknipte wetsvoorstel behelst de landelijke invoering van een correctief bindend referendum. Het tweede deel gaat over de invoering van zo’n referendum voor gemeenten en provincies. In het huidige wetsvoorstel wordt dat gelijktijdig geregeld.

Omdat het een grondwetswijziging betreft, moet er in deze tweede lezing een tweederdemeerderheid voor zijn. Met de 51 tegenstemmen van de drie fracties worden de benodigde 100 voor-stemmen net niet gehaald.