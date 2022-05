Met ruim 900 kilometer file is het woensdagavond de drukste avondspits van het jaar, meldt de ANWB. Vanwege het hemelvaartweekend is het al sinds woensdagmiddag druk op de wegen. De verkeersdienst verwacht het hoogtepunt van de files rond 17.30 uur. Het vorige record van dit jaar stond op 785 kilometer. Dat was vlak voor de meivakantie.