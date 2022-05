ECB-president: Europa moet meer spierballen tonen in wereld

Lagarde zei in een paneldiscussie dat de Europese Unie een enorme markt is, die voorwaarden voor handel en concurrentie in de wereld kan bepalen. Ook wees ze op een sterke gezamenlijke inkoopkracht van de EU en de omvangrijke financiële middelen in Europese pensioenfondsen die beter ingezet kunnen worden.

Volgens Lagarde bevindt Europa zich momenteel in een periode van tegenslag door de oorlog in Oekraïne en de negatieve gevolgen van het conflict voor de economie. Lagarde stelt dat Europa bij tegenslag juist opstaat en dat het continent verenigd is in diversiteit. Wel kan meer worden gedaan, bijvoorbeeld door minder op nationale eigenbelangen te letten en meer op gezamenlijke belangen, aldus de ECB-president.