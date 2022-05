Slachtoffers schietpartij Texas zaten in één lokaal

De schietpartij op de basisschool in Texas vond plaats in één klaslokaal. Een woordvoerder van het Texaanse ministerie van Openbare Veiligheid komt in interviews met verschillende Amerikaanse televisiezenders, waaronder CNN, woensdagochtend (lokale tijd) met meer details over het bloedbad. Naast de 21 doden die vielen, zouden er ook leerlingen gewond zijn achtergebleven.

Woordvoerder Chris Olivarez zegt dat het op dit moment onduidelijk is hoeveel van de gewonde kinderen de schietpartij hebben overleefd. Wat vaststaat is dat negentien leerlingen en twee docenten zijn omgekomen bij de dodelijkste schietpartij op een school in de Verenigde Staten sinds die op de Sandy Hook Elementary School in Connecticut in december 2012

Het motief van de schutter is nog altijd niet duidelijk. Beveiligingsmedewerkers van de school zouden hebben geprobeerd de man de toegang te ontzeggen, maar slaagden daar niet in. De 18-jarige Salvador Ramos zou zichzelf vervolgens in een lokaal hebben opgesloten en begon daar om zich heen te schieten. De schutter werd ter plekke doodgeschoten nadat agenten er in waren geslaagd het klaslokaal te betreden.

Amerikaanse media hebben de identiteit van enkele slachtoffers bekendgemaakt en volgens CNN zouden alle nabestaanden inmiddels op de hoogte zijn gesteld, maar de politie kan dit nog niet bevestigen. Wel is duidelijk dat de kinderen in leeftijd variëren van 7 tot 10. Kinderen zouden hebben geprobeerd te ontsnappen door ramen in te slaan en één leerling zou om het leven zijn gekomen tijdens een telefoongesprek over de schietpartij met de hulpdiensten.