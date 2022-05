Turkije meldt vondst Zweedse wapens in schuilplaats PKK

Het Turkse leger heeft in een operatie tegen de terroristische PKK in grotten van de Koerdische guerrillabeweging weer Zweedse antitankwapens gevonden. De Turkse krant Takvim meldt dit woensdag op basis van het ministerie van Defensie. De mededeling komt op de dag dat Zweden en Finland in Ankara de Turkse regering proberen over te halen het verzet tegen het NAVO-lidmaatschap van de twee Noord-Europese landen op te geven. Die willen lid worden omdat Rusland Oekraïne heeft aangevallen.

Turkije beschuldigt met name Zweden ervan steun te geven aan de PKK. Ankara wil ook de uitstekende relaties en economische betrekkingen met Rusland niet in gevaar brengen. Volgens het Turkse leger is het niet voor het eerst dat de Zweedse wapens van het type AT-4 bij PKK-strijders worden gevonden. De mededeling heeft vermoedelijk te maken met de diplomatieke inspanningen van Finland en Zweden. Het draagbare antitankwapen AT-4 van de firma Saab Bofors Dynamics is al geruime tijd een enorm commercieel succes voor de producenten en wordt over de hele wereld gebruikt.

De Zweedse premier Magdalena Andersson heeft woensdag nog beklemtoond dat haar land nooit geld of wapens aan terroristische groepen geeft. Volgens Ankara wil Stockholm de Koerdische bewegingen PKK en in Syrië de YPG wel helpen met ruim 350 miljoen euro en wil het ook wapens leveren, met name antitankwapens. Ankara wil ook dat Zweden mensen uitlevert die in de ogen van de Turkse regering terroristen zijn.