Rapport: topfunctionarissen verantwoordelijk voor ‘partygate’

Het Britse politiek leiderschap en hoge functionarissen moeten de verantwoordelijkheid dragen voor de illegale lockdownfeestjes die werden georganiseerd in Downing Street 10, de ambtswoning van premier Boris Johnson. Dat concludeert topambtenaar Sue Gray in haar rapport over ‘partygate’, het schandaal rond de overheidsfeestjes en -borrels tijdens coronalockdowns waar ook Johnson voor beboet is.

Volgens het rapport hadden veel van de feestjes die tussen mei 2020 en april 2021 werden georganiseerd niet mogen plaatsvinden. Engeland had gedurende die periode te maken met strenge coronamaatregelen. ‘Het publiek heeft het recht om op dergelijke plaatsen de allerhoogste gedragsnormen te verwachten en het is duidelijk dat wat er is gebeurd hier niet aan voldoet’, stelt Gray in het onderzoek.

De topambtenaar onderzocht zestien gebeurtenissen en publiceerde in januari al haar kritische bevindingen, waarin ze wees op ‘falend leiderschap en beoordelingsvermogen’. Maar het volledige rapport werd achtergehouden vanwege het toen nog lopende politieonderzoek.

Premier Johnson legt later op woensdag in het Lagerhuis een verklaring af over de bevindingen in het rapport. Volgens de BBC gaat hij onder meer zeggen ‘de volledige verantwoordelijkheid’ te dragen voor zijn misstappen in het partygate-dossier en biedt hij zijn excuses aan.