Zoon Filipijnse dictator Marcos tot president uitgeroepen

De zoon van de Filipijnse dictator Ferdinand Marcos (1917-1989) is door het Congres in Manilla officieel uitgeroepen tot de zeventiende president van de eilandenrepubliek. Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos junior won op 9 mei de verkiezingen ruim in het land van 110 miljoen inwoners. Zijn moeder Imelda was naar het parlement gekomen om de plechtigheid woensdag bij te wonen.

Zij werd berucht gedurende het lange bewind van haar echtgenoot (1965-1986) door verkwisting en corruptie. Haar kolossale verzameling schoenen wekte wereldwijd opzien. De nu 64-jarige Ferdinand junior is de enige zoon van de dictator en hij is al vanaf zijn 23e actief in de Filipijnse politiek. Hij was onder meer provinciegouverneur en senator.

Sara Duterte-Carpio is tot vicepresident uitgeroepen. Zij is dochter van de zestiende president van het land, Rodrigo Duterte. Hij werd in 2016 tot staatshoofd gekozen maar trekt zich nu uit de politiek terug. De 43-jarige Sara is deze maand ook met een overweldigende meerderheid tot vicepresident gekozen. Ze is, net als haar vader eerder, burgemeester geweest van de grote zuidelijke stad Davao City. De ambtstermijn van de Filipijnse (vice)president is zes jaar.