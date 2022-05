Ook bij aandeelhoudersvergadering TotalEnergies klimaatprotest

Ook rondom de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van olie- en gasbedrijf TotalEnergies voeren klimaatactivisten actie. Voor het gebouw in Parijs waar de bijeenkomst is, zijn enkele honderden activisten van milieubeweging Greenpeace en andere groeperingen die het Franse concern vragen te stoppen met nieuwe fossiele projecten en te vertrekken uit Rusland. Een deel heeft zich aan elkaar vastgeketend.

TotalEnergies heeft anders dan andere olie- en gasbedrijven als BP en Shell niet toegezegd dat het Rusland zal verlaten. Volgens het concern bestaat dan namelijk het risico dat die onderdelen tegen een korting naar Russische kopers gaan.

Dinsdag werd de aandeelhoudersvergadering van Shell in Londen enige tijd stilgelegd vanwege een klimaatprotest tegen de uitstoot van het olie- en gasconcern. Milieuactivisten schreeuwden in de zaal onder meer ‘Shell must fall’ en sommige demonstranten lijmden zich vast aan hun stoelen. De politie verwijderde na enige tijd de activisten uit de vergadering, die met vertraging verderging.