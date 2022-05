Woonminister De Jonge sluit bouwen op terpen en palen niet uit

Voor het einde van het jaar komen er aanvullende criteria voor de bouw van woningen die klimaatveranderingen moeten aankunnen; ook wel klimaatadaptief bouwen genoemd. Dat heeft woonminister Hugo de Jonge gezegd. Als woningen onder zeeniveau worden gebouwd of in de buurt van rivieren die buiten hun oevers kunnen treden, moet ervoor worden gezorgd dat bewoners ‘droge voeten’ blijven houden. De Jonge denkt daarbij onder meer aan het bouwen op palen of op terpen.

‘Nieuwe woningen moeten we daar neerzetten opdat we de volgende generatie niet opzadelen met een enorme kostenpost of enorme schade’, zei De Jonge voorafgaand aan de ministerraad. Er moet bij de bouw rekening worden gehouden met de gevolgen van klimaatverandering, zoals de stijging van de zeespiegel en extreme regenval waardoor rivieren buiten hun oevers treden. De locatiekeuze moet een ‘klimaatadaptieve keuze’ zijn, vindt de minister. ‘Je kunt klimaatadaptief bouwen, ook in een gebied dat kwetsbaar is. We moeten er wel rekening mee houden dat het water de komende tijd meer ruimte nodig heeft.’

Een deel van geplande woningbouw moet ook nog eens tegen het licht worden gehouden. In de Zuidplaspolder (Zuid-Holland) zijn 8000 nieuwe woningen gepland. Het gebied ligt ver onder het zeeniveau. ‘We moeten opnieuw kijken of de eerder geplande woningen wel haalbaar zijn’, zei De Jonge.

De minister is wel huiverig om alle bestaande woonplannen open te breken. Daarvoor is de woningnood te groot. In gebieden waar woningen zijn gepland, maar die onder het zeeniveau liggen of andere potentiële waterproblemen kunnen opleveren, moet worden gekeken of de geplande aantallen nog wel haalbaar zijn of aan welke voorwaarden de nieuwbouw moet voldoen, vindt De Jonge.