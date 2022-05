Topman Schiphol niet bij gesprek met bonden over drukte

Topman Dick Benschop van Schiphol is woensdagmiddag niet zelf aanwezig bij de gesprekken van de luchthaven met de vakbonden over de werkdruk en problemen op Schiphol. Dat zegt een woordvoerder van Schiphol. Die benadrukt wel dat Benschop ‘nauw bij de gesprekken betrokken is en op de hoogte is van wat er speelt’.

Waarom Benschop niet zelf de gesprekken doet maar dit overlaat aan andere leden van het directieteam, kon de zegsman niet zeggen. CNV Vakmensen laat weten het ‘gezien de situatie’ gepast te vinden als hij er wel bij zou zijn. ‘Hij was er bij het eerste gesprek wel bij. Dat zag er hoopgevend uit. Dat je het op een gegeven moment overlaat aan collega’s, kan ik begrijpen. Maar het is nu weer tijd dat hij gaat aanschuiven. Het is twee over twaalf.’ FNV vindt de afwezigheid van Benschop niet heel opvallend. ‘We zitten er met specialisten van Schiphol, die hebben een mandaat. En ook Benschop wil tot een oplossing komen.’ De bonden wijzen er ook op dat er maandag nog een gesprek op de rol staat.

FNV dreigde dinsdag nog met grootschalige acties op Schiphol omdat de werkdruk op de luchthaven veel te hoog blijft voor onder meer beveiligers en afhandelaars van bagage. De vakbond wil dat er voor 1 juni een akkoord is met de luchthaven over het verlichten van de werkomstandigheden.

Afwezig tijdens problemen

Benschop keerde dinsdag terug uit het Zwitserse Davos. Daar was hij bij het World Economic Forum, de top voor regeringsleiders en topbestuurders. Hij was daar in het weekend ook, juist op het moment dat het op de luchthaven uit de hand liep. Vanuit de politiek, de vakbonden en op sociale media klonk kritiek op het ‘onzichtbaar’ zijn van de topman terwijl er problemen waren op de nationale luchthaven. De lange wachttijden, gemiste en geschrapte vluchten en zelfs opstootjes op de luchthaven worden inmiddels gezien als chefsache.

Eerder deze maand bood Benschop nog zijn excuses aan reizigers aan vanwege de problemen op Schiphol tijdens de meivakantie. Hij weet de problemen aan meer reizigers en minder personeel dan verwacht toen de planning werd gemaakt. Dat laatste kwam onder meer door corona- en griepgevallen.