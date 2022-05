CNN: militairen schoten gericht op Al Jazeera-journalist

Abu Akleh (51) stierf toen ze eerder deze maand verslag deed van een inval door het Israëlische leger op de bezette Westelijke Jordaanoever. In een eerste onderzoek van de Israëlische politie staat dat niet is te achterhalen wie de kogel heeft afgevuurd die Abu Akleh fataal werd. Haar dood zorgde voor veel ophef en internationaal klinkt de roep om een uitgebreid onafhankelijk onderzoek.

Volgens de Israëlische politie was de kogel afkomstig van een Palestijnse schutter of betrof het een verdwaalde kogel van een Israëlische scherpschutter. Het Palestijnse Openbaar Ministerie in de stad Ramallah op de Westelijke Jordaanoever zei later dat uit de eerste resultaten van een onderzoek blijkt dat Israëlische militairen Abu Akleh hebben gedood.

Ooggetuigen

CNN reconstrueerde dat Abu Akleh vanaf een afstand van zo’n tweehonderd meter doodgeschoten moet zijn. Een Israëlisch militair voertuig bevond zich op dat moment op die afstand. Palestijnse militanten waren volgens de zender te ver weg om haar te beschieten.

De Palestijns-Amerikaanse journaliste stond met een groep verslaggevers bij de ingang van een vluchtelingenkamp en had een opvallend blauw beschermingsvest aan waarop stond dat ze van de media was. Ooggetuigen zeggen tegen CNN dat er bewust op de groep journalisten geschoten werd door de Israëlische militairen.