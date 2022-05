DNB: banken moeten kapitaalbuffers in 2023 verhogen

Nederlandse banken moeten hun buffers in 2023 weer gaan verhogen om zich voor te bereiden op toekomstige schokken. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) in het Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS). Door de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie zijn de economische vooruitzichten volgens de toezichthouder namelijk verslechterd en zijn de risico’s voor de stabiliteit van het financiële systeem toegenomen.