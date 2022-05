Rusland bereid schepen met voedsel door Zwarte Zee te laten varen

Doordat Rusland Oekraïense havens blokkeert kan veel voedsel niet geëxporteerd worden naar andere delen van de wereld. Oekraïne is vooral een belangrijke leverancier van graan. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen stelde dinsdag dat Rusland de wereld chanteert met hongerdreiging. Volgens haar blokkeert Rusland niet alleen de havens, maar bombardeert het bewust graanpakhuizen en behoudt het de Oekraïense voorraad graan die het zelf in handen heeft gekregen.

Vooral in Afrika hebben ze last van de oplopende graanprijzen en dreigt grotere hongersnood. De prijs van graan is met meer dan de helft toegenomen ten opzichte van midden februari. Ook de prijzen van onder meer zonnebloemolie en energie zijn sterk gestegen sinds het begin van de oorlog. Het Kremlin zegt dat het Westen verantwoordelijk is voor de voedselcrisis. Om honger in grote delen van de wereld te voorkomen zouden de internationale sancties opgeheven moeten worden.