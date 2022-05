Oud-omroepbestuurder Shula Rijxman wethouder Amsterdam

De voormalige bestuursvoorzitter van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), Shula Rijxman, wordt wethouder voor D66 in het nieuwe Amsterdamse stadsbestuur. In haar portefeuille zitten onder meer publieke gezondheid, digitale stad en deelnemingen. Rijxman is een van de zes vrouwelijke wethouders die zullen aantreden, naast drie mannelijke.

De portefeuilleverdeling en de namen zijn woensdagochtend bekendgemaakt, tegelijk met het coalitieakkoord van verkiezingswinnaar PvdA met GroenLinks en D66. PvdA-fractieleider Marjolein Moorman houdt haar portefeuille (onderwijs), evenals GroenLinks-voorman Rutger Groot Wassink (sociale zaken). D66-leider Reinier van Dantzig wordt wethouder woningbouw en ruimtelijke ordening.

De belangrijkste maatregelen uit het coalitieakkoord lagen dinsdagavond al op straat. De plannen voor de jaren 2022-2026 rusten op drie belangrijke pijlers: ‘een solidaire stad met kansen voor iedereen, een duurzame toekomst en een verantwoorde groei van de stad’, aldus de opstellers.

Meer huizen

De ambitie is om meer betaalbare huizen te bouwen voor de lage en middeninkomens. ‘We willen meer ruimte bieden voor Amsterdammers en voor mensen die Amsterdammer willen worden. Amsterdammers maken namelijk Mokum’, meldt het trio. Het streven is daarom om 7500 woningen per jaar te bouwen, waarvan net als nu 40 procent sociaal is, 40 procent in het middensegment en 20 procent vrije sector. ‘Vijftien procent van de totale Nederlandse woningbouw kan in Amsterdam gerealiseerd worden. Dit kan niet zonder grote investeringen in infrastructurele projecten, die Amsterdam alleen samen met de Rijksoverheid kan doen’, aldus aankomend woonwethouder Van Dantzig.

De stad zet ook fors in op het isoleren van woningen. Daarvoor wordt 32 miljoen euro uitgetrokken. Met de tien grootste vervuilers worden afspraken gemaakt over het verlagen van de CO2-uitstoot.

Investeren in achterstandswijken

Het nieuwe stadsbestuur steekt daarnaast geld in achterstandswijken en armoedebestrijding. Zo gaat er 60 miljoen euro naar de stadsdelen Zuidoost, Nieuw-West en Noord, om de kansen voor de bewoners naar een hoger plan te tillen. Ook komen er miljoenen beschikbaar voor de veiligheid op straat en meer handhaving.

Het geld om alle plannen te realiseren komt onder meer uit het verhogen van de onroerendezaakbelasting, het uitbreiden van betaald parkeren en uit bezuinigen waar dat kan. Ook verwacht Amsterdam meer inkomsten uit toerisme.