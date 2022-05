Restaurants en supermarkten vermelden allergenen onvoldoende

Veel supermarkten, restaurants en bakkers informeren klanten niet goed over welke allergenen in voedsel of in een gerecht zijn verwerkt. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die in 2021 ruim vijfduizend bedrijven op dit vlak onder de loep nam. De NVWA deelde vanwege overtredingen op dit gebied 3399 waarschuwingen uit en legde 591 boetes van 525 euro op.