Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) is geschokt door de dodelijke schietpartij op een basisschool in Texas. Hij noemt de berichten daarover ‘ronduit verschrikkelijk’.

‘Kinderen zijn in koelen bloede vermoord. Echt rampzalig’, aldus Hoekstra voorafgaand aan de ministerraad, die deze week in verband met Hemelvaartsdag al op woensdag is.