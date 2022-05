Regels bloeddonatie verder aangepast: gedrag wordt bepalend

Bloed- en plasmadonatie wordt mogelijk gemaakt voor mannen die wisselende seksuele contacten hebben met andere mannen. Voortaan is het gedrag leidend. Bloedbank Sanquin gaat het besluit of iemand wel of geen donor mag worden vanaf januari volgend jaar baseren op een vragenlijst over iemands gedrag, zo laat minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer weten.