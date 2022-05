Oekraïne meldt beschietingen op zuidoostelijke stad Zaporizja

De Oekraïense stad Zaporizja in het zuidoosten van het land is volgens de lokale autoriteiten woensdagochtend vroeg bestookt met raketten. De regionale overheid spreekt van vier Russische ballistische raketten die afgevuurd werden op de stad, waarvan er een zou zijn uitgeschakeld door de luchtafweer.

Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Reddingsdiensten zijn ter plaatse, stelt de regioregering op Telegram. Zaporizja ligt ruim 200 kilometer ten noordwesten van de door Rusland bezette havenstad Marioepol.

Rusland is erop gebrand de oostelijke regio’s Donetsk en Loehansk in handen te krijgen. Volgens een woordvoerder van het Oekraïense ministerie van Defensie is het Russische offensief in de Donbas momenteel in de actiefste fase.