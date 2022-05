Lucas Bols waarschuwt voor verdere prijsverhoging drank en likeur

De oorlog in Oekraïne leidde niet direct tot veel minder omzet, maar was voor het in Amsterdam gevestigde bedrijf wel een reden om zich terug te trekken uit Rusland. Lucas Bols zegt meteen na de Russische invasie de leveringen aan het land te hebben stopgezet. Zo’n 1 procent van de jaaromzet werd in Oekraïne en Rusland verdiend. De onderneming had geen personeel in Rusland en kocht er ook niets in.

De verstoringen in de toeleveringsketen en moeilijkere beschikbaarheid van grondstoffen als glas en aluminium maakten het volgens Lucas Bols lastiger om producten te leveren, maar dit is volgens het bedrijf afgelopen jaar over de hele wereld wel gelukt. ‘Toch stonden de marges en winst behoorlijk onder druk door deze tegenwind’, klinkt het.

Het afgelopen boekjaar, dat liep tot eind maart, werd ruim 300 procent meer winst geboekt dan een jaar eerder toen de horeca nog meer last had van coronabeperkingen. De nettowinst exclusief eenmalige posten kwam uit op bijna 15 miljoen euro, ook zo’n 34 procent meer dan voor de pandemie uitbrak. De omzet steeg met 61 procent op jaarbasis tot 92 miljoen euro.