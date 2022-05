Fed-notulen en resultaten Lucas Bols centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank. De aantekeningen van de centrale bankiers geven mogelijk meer inzicht over de rentestap bij de volgende vergadering. Begin mei schroefde de Federal Reserve de rente in de Verenigde Staten met een half procentpunt op om de hoge inflatie te bestrijden.

Op het Damrak kwam Lucas Bols nog met jaarcijfers. De dranken- en likeurenproducent profiteerde in zijn gebroken boekjaar van de geleidelijke heropening van de horeca en keerde terug naar het niveau van vóór de pandemie. Verstoringen van de wereldwijde toeleveringsketens hadden wel invloed op zowel de beschikbaarheid als de prijzen van grondstoffen en logistieke diensten, waardoor de winstgevendheid onder druk stond. Topman Huub van Doorne stelde erg tevreden te zijn met de resultaten en positief te zijn over de vooruitzichten.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een hoger begin, na de verliesbeurt van 2 procent een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen lijken in het groen te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië gingen woensdag overwegend licht vooruit. De Nikkei in Tokio bleef achter en eindigde 0,3 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,2 procent in de plus. De centrale bank van Nieuw-Zeeland verhoogde de rente in het land met een half procentpunt tot 2 procent.

Advieswijziging

Het aandeel Philips zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan hebben hun aanbeveling voor het zorgtechnologiebedrijf teruggeschroefd.

Ook Air France-KLM blijft in de belangstelling staan. De luchtvaartcombinatie zag dinsdag een vijfde aan beurswaarde verdampen na de aankondiging van de uitgifte van nieuwe aandelen. Met de opbrengst wil het concern de tijdens de coronacrisis ontvangen staatssteun sneller terugbetalen.

Statiegeldmachines

Envipco bracht dinsdag nabeurs de resultaten naar buiten. De maker van statiegeldmachines zag de omzet in het eerste kwartaal stijgen dankzij sterke prestaties in Noord-Amerika, de grootste markt van het bedrijf. Envipco leed wel een verlies. Het bedrijf kampt met uitdagingen in de toeleveringsketen en hogere transportkosten. Door onder meer de prijzen te verhogen wil het bedrijf de marges verbeteren. Voor het huidige kwartaal wordt opnieuw een sterke omzetgroei voorzien.

De euro was 1,0703 dollar waard, tegen 1,0730 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 110,61 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 114,30 dollar per vat.