Aziatische beurzen licht vooruit, Nieuw-Zeeland verhoogt rente

De Aziatische aandelenbeurzen gingen woensdag overwegend licht vooruit na de recente koersverliezen. Beleggers bleven echter terughoudend door de zorgen over de impact op de wereldeconomie van de hoge inflatie, de hogere rentes, de coronamaatregelen in China en de oorlog in Oekraïne. Ook werd uitgekeken naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank, die later op de dag worden vrijgegeven. De aantekeningen geven mogelijk meer inzicht in de toekomstige rentestappen van de Federal Reserve.

Beleggers verwerkten daarnaast het besluit van de centrale bank van Nieuw-Zeeland om de rente met een half procentpunt te verhogen tot 2 procent. Dat is het hoogste niveau in zes jaar. Een maand geleden werd de rente ook al met een half procentpunt opgeschroefd om de hoge inflatie in het land te bestrijden, die is opgelopen tot het hoogste niveau in dertig jaar. Centralebankpresident Adrian Orr waarschuwde daarbij dat meerdere renteverhogingen zullen volgen. Een grotere en snelle verhoging van de rente verkleint volgens de centrale bank van Nieuw-Zeeland het risico dat de inflatie aanhoudt.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent in de plus. De Chinese techbedrijven met dubbele beursnoteringen in Hongkong en New York stonden onder druk. De Amerikaanse toezichthouder SEC liet weten dat de tijd opraakt in de onderhandelingen met de Chinese autoriteiten over de eis van de Amerikanen om meer inzage te krijgen in de bedrijfsgegevens van de Chinese ondernemingen.

Zoekmachine Baidu en e-commercebedrijf JD.com, die door de SEC op de lijst zijn gezet van bedrijven die mogelijk hun noteringen op Wall Street verliezen, zakten 2,6 procent en 1,7 procent. Webwinkelconcern Alibaba, ook met twee beursnoteringe, verloor 1,9 procent.

De beurs in Shanghai klom 0,8 procent en de All Ordinaries in Sydney steeg 0,7 procent. De Kospi in Seoul dikte 0,6 procent aan. Het Zuid-Koreaanse leger meldde dat Noord-Korea drie ballistische raketten heeft afgevuurd richting de Japanse Zee. De lanceringen gebeurden vlak nadat de Amerikaanse president Joe Biden de regio had verlaten. De Nikkei in Tokio eindigde 0,3 procent in de min op 26.677,80 punten.