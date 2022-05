China noemt militaire oefeningen waarschuwing voor VS

China heeft recent militaire oefeningen rond Taiwan gehouden als ‘serieuze waarschuwing’ aan de Verenigde Staten, meldden staatsmedia. President Joe Biden sprak dinsdag in Tokio met de leiders van India, Japan en Australië over onder meer de toenemende dreiging van China voor Taiwan.

Beijing beschouwt Taiwan als afvallige provincie en reageerde eerder deze week woest op opvallende uitspraken van Biden, die zei dat de VS bereid zijn de eilandstaat met geweld te verdedigen tegen Chinese agressie. Een woordvoerder van Biden zwakte die woorden kort daarna af. Zelf voegde de president daar later aan toe dat het Amerikaanse beleid ten aanzien van Taiwan ongewijzigd is.

Terwijl de leiders van de zogeheten Quad overlegden in Tokio, vlogen er dinsdag Chinese en Russische gevechtsvliegtuigen gezamenlijk boven de Japanse Zee. De Japanse defensieminister Nubuo Kishi noemde die vluchten ‘provocaties’. Volgens China ging het om een gezamenlijke luchtpatrouille, die onderdeel is van een jaarlijkse militaire oefening.