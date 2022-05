SER: meer uren werken in onderwijs en zorg tegen personeelskrapte

Er zijn verschillende manieren om de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg, het onderwijs en de kinderopvang op korte termijn te verminderen. De Sociaal-Economische Raad (SER) geeft het kabinet in een tussentijds advies vijf mogelijkheden om de tekorten tegen te gaan. Zo zou er meer moeten worden geïnvesteerd om zo de productiviteit te verhogen en moeten mensen die al werken meer uren gaan maken, onder meer aangemoedigd door gunstigere belastingregels en goed werkgeverschap.

Want ‘de kwaliteit van het management en werkgeverschap in deze sectoren kan omhoog’, schrijft de SER. Daarbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan meer ruimte voor opleiding, een beter salaris en het aanbieden van een vast contract bij structureel werk.

Ook zouden de administratieve handelingen omlaag moeten om de beroepen aantrekkelijker te maken. ‘Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan: er is al veel geprobeerd zonder blijvend resultaat. De SER stelt voor om gericht te leren van ervaringen om regeldruk tegen te gaan.’

Lange termijn

Waar dit advies van de raad zich richt op de korte termijn, is juist ook een visie op de lange termijn belangrijk om medewerkers perspectief te bieden. De SER zegt dit najaar met uitgebreidere aanbevelingen en een visie op de lange termijn te komen. ‘Een actief, langjarig arbeidsmarktbeleid van overheid en sociale partners is nodig om de arbeidsmarktkrapte in maatschappelijke sectoren als zorg, onderwijs, veiligheid, rechtspraak en kinderopvang te verminderen.’

In het onderwijs, de kinderopvang en de zorg is al langer sprake van personeelstekorten. De afgelopen tijd loopt ook in andere sectoren het aantal vacatures op en zijn er verstoringen door een gebrek aan personeel.