Noord-Korea vuurt drie ballistische raketten af na vertrek Biden

Noord-Korea heeft drie ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt het Zuid-Koreaanse leger. De lanceringen gebeurden vlak nadat de Amerikaanse president Joe Biden de regio had verlaten.

De gezamenlijke stafchefs van Zuid-Korea zeiden dat de drie lanceringen van ballistische raketten werden afgevuurd in een tijdsbestek van minder dan een uur vanuit een gebied nabij hoofdstad Pyongyang. De eerste was een vermoedelijke intercontinentale ballistische raket (ICBM), die zo’n 360 kilometer vloog op een hoogte van 540 kilometer.

Raketten die meer dan 5500 kilometer kunnen afleggen, worden geteld als ICBM’s. Het is niet duidelijk of Noord-Korea de vliegafstand met opzet had beperkt tot enkele honderden kilometers.

Japan

Het Japanse ministerie van Defensie bevestigde ook de lancering van drie raketten door Noord-Korea. Volgens de Japanse omroep NHK zijn de raketten buiten de zogenoemde exclusieve economische zone (EEZ) van Japan geland.

Noord-Korea heeft sinds begin dit jaar herhaaldelijk rakettests uitgevoerd, waaronder een met een intercontinentale raket. De lancering van woensdag was de 17e test tot nu toe dit jaar. VN-resoluties verbieden de lancering door Pyongyang van ballistische raketten, die kernkoppen kunnen dragen. Het verbod is onderdeel van strikte sancties in reactie op het kernwapenprogramma van het land.

Denuclearisering

Tijdens zijn reis door Azië had Biden dit weekend nog de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul aangedaan, waar hij met president Yoon Suk-yeol sprak. Daarna zeiden de twee presidenten te overwegen de gezamenlijke militaire oefeningen op te voeren vanwege de ‘dreiging’ uit Noord-Korea, als reactie op de vele rakettesten dit jaar. De VS en Zuid-Korea zijn toegewijd aan de ‘volledige denuclearisering’ van Noord-Korea, zei Yoon, eraan toevoegend dat ‘niets belangrijker is dan een sterke afschrikking’.

Biden en Yoon boden ook aan om Covid-19-vaccins naar Noord-Korea te sturen nu het geïsoleerde land zijn eerste corona-uitbraak bestrijdt, en riepen Pyongyang op om de diplomatie te hervatten.