Negentien kinderen en twee leraren doodgeschoten in school Texas

Een 18-jarige man heeft in een basisschool in de Amerikaanse staat Texas negentien kinderen en twee leraren doodgeschoten, meldt de Texaanse staatspolitie. De kinderen variëren in leeftijd van zeven tot tien. De schutter werd ter plekke door politieagenten doodgeschoten. In een eerste reactie sprak gouverneur Greg Abbott van een afschuwelijke en onbegrijpelijke daad.

Er vielen ook gewonden in de school in de plaats Uvalde, ongeveer 130 kilometer ten westen van San Antonio. Het Universitair Ziekenhuis in San Antonio meldde vlak na de schietpartij op Twitter dat het twee slachtoffers van de schietpartij in Uvalde had opgenomen. Beide patiënten, een 66-jarige vrouw en een 10-jarig meisje, verkeerden in kritieke toestand. Ook twee van de agenten die op de schietpartij afkwamen werden getroffen door geweervuur, hoewel hun verwondingen volgens de gouverneur niet ernstig waren.

Volgens de autoriteiten handelde de schutter, geïdentificeerd als Salvador Ramos, alleen. Hij reed in een auto naar de school, die hij gewapend met een geweer en pistool betrad, meldt CNN. De school heeft een kleine 600 leerlingen en heeft alleen een tweede, derde en vierde klas. Het is nog onbekend wat het het motief van Ramos was voor de massamoord.

De schietpartij in Texas was een van de dodelijkste op een Amerikaanse school sinds die op de Sandy Hook Elementary School in Connecticut in december 2012. Een schutter doodde 26 mensen, onder wie twintig kinderen van vijf tot tien jaar oud. In 2018 doodde een voormalige student van de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, zeventien studenten en onderwijzers.