Biden ??ageert tegen Amerikaanse wapenlobby na bloedbad in Texas

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn landgenoten opgeroepen op te komen tegen de wapenlobby en wil dat ze het parlement onder druk zetten om ‘verstandige wapenwetten’ aan te nemen. Biden deed zijn oproep in een emotionele toespraak in reactie op de moord op ten minste achttien kinderen en een volwassene bij een schietpartij op een lagere school in Texas. Eerdere berichten repten zelfs van drie dode volwassenen, onder wie de dader.

Dinsdag opende een 18-jarige schutter het vuur op een basisschool in de plaats Uvalde, ongeveer 130 kilometer ten westen van San Antonio, voordat hij werd gedood door politieagenten. De kinderen op de school variëren in leeftijd van zeven tot tien jaar. Het motief van de dader is nog onbekend.

‘Hun ouders zullen hun kind nooit meer zien, ze nooit meer in bed laten springen en met ze knuffelen’, zei Biden ‘Als natie moeten we ons afvragen: wanneer gaan we in godsnaam in opstand komen tegen de wapenlobby?’ En: ‘We moeten handelen’, waarop hij voorstelde een verbod op aanvalswapens en andere ‘verstandige wapenwetten’ in te voeren.

Als Democratische presidentskandidaat beloofde Biden om strengere wapenwetgeving door te voeren om de tienduizenden jaarlijkse doden door vuurwapens in het land te verminderen. Biden en zijn partijgenoten hebben daar echter niet genoeg stemmen voor in het Congres. Dat ligt volgens Biden deels aan de wapenlobby, die vooral in landelijke, dunbevolkte staten invloedrijk is. Die staten, waar wapenbezit wijdverbreid is, hebben een onevenredig grote vertegenwoordiging in de Amerikaanse Senaat, waar een meerderheid van 60 van de 100 stemmen nodig is om de meeste wetgeving aan te nemen.

Vlak voordat hij eerder dinsdag terugkeerde van zijn reis door Azië, beval Biden dat de vlaggen in het Witte Huis en op openbare gebouwen tot zonsondergang op 28 mei halfstok moeten hangen.