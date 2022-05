Afstraffing Snap op Wall Street na winstwaarschuwing

Snap, het bedrijf achter socialmediaplatform Snapchat, is dinsdag ruim 43 procent van zijn beurswaarde kwijtgeraakt. De onderneming werd afgestraft door beleggers na een winstalarm. Het sentiment in New York was overwegend negatief. Beleggers keken daarbij uit naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van centralebankenkoepel Federal Reserve op woensdag.