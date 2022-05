Defensie: kleine kans dat het leger komt helpen op Schiphol

Het leger zal voorlopig niet bijspringen op Schiphol, zoals Tweede Kamerlid Wybren van Haga en de reisbrancheorganisatie ANVR graag zouden zien. Defensie komt pas in actie als de veiligheidsregio daarom vraagt. Zo’n verzoek is niet gedaan, laat een woordvoerder weten, en als het er alsnog komt ‘zal de kans niet heel groot zijn dat Defensie dit verzoek inwilligt’.

Het leger wordt in principe niet ingezet voor taken die ook door gewone bedrijven gedaan zouden kunnen worden, zegt Defensie. ‘Pas als al die commerciële opties uitgeput zijn én er sprake is van een maatschappelijk vitaal belang, dan zal Defensie bezien wat er mogelijk is’. Het is ook nog maar de vraag of de benodigde spullen en menskracht beschikbaar zijn. ‘Zeker omdat Defensie zelf ook kampt met vacatures.’

ANVR-directeur van Frank Oostdam bepleitte tegenover RTL Nieuws dat het kabinet moet overwegen om tijdelijk de krijgsmacht in te zetten ‘om deze periode maar door te komen’. Het vliegveld kampt met grote personeelstekorten, waardoor met name de beveiliging en bagageafhandeling vastlopen. Het gevolg voor de reiziger is dat er vertragingen ontstaan of vluchten geschrapt worden.

Bonussen

Oostdam erkende later zelf ook wel dat het leger niet zomaar ingezet kan worden, maar volgens hem moet er meer worden gedaan om de problemen op te lossen. ‘Denk na over bonussen voor medewerkers die tijdelijk aan de slag willen. Alles om maar de drukte beheersbaar te maken.’ Oostdam maakt zich geen illusies en denkt niet dat de problemen voor de zomer opgelost zullen zijn. Dat komt ook door de groter dan verwachte vakantiedrukte bij reisorganisaties. Het aantal boekingen voor vakanties in het Middellandse Zeegebied ligt nu bijvoorbeeld hoger dan in topjaar 2019.

Voor de ANVR is het vooral van belang dat reisorganisaties na twee jaar van ‘doffe ellende’ door de coronacrisis weer geld kunnen verdienen. Oostdam is ook wel verrast door het snelle herstel. Dat komt volgens hem ook door de eerder uitgedeelde vouchers die nu worden ingezet.

Tweede Kamerlid Van Haga zegt dat de luchthaven Schiphol ‘die voor ons land van nationaal belang is, door wanbeleid naar de ratsmodee wordt geholpen’. Defensie zou ‘handjes’ kunnen leveren om de problemen op te lossen en economische schade te voorkomen. Economische overwegingen zullen onderdeel zijn van het ‘maatschappelijk vitaal belang’ waar de veiligheidsregio een analyse van moet maken voordat zij om steun vraagt, laat Defensie weten. Een zegsman van de Veiligheidsregio Kennemerland laat weten dat hierover geen contact is geweest met Schiphol.