Topman KLM: vakbondsdreiging voor staking Schiphol ‘helpt niet’

De staking waar vakbond FNV op Schiphol mee dreigt, helpt niet om de problemen op de luchthaven op te lossen. Dat zei topman Pieter Elbers van KLM na de aandeelhoudersvergadering van Air France-KLM in Parijs. De bond kondigde grootschalige acties aan per 1 juni als er geen akkoord is voor die tijd over het verlichten van de werkdruk.

‘Er zijn twee redenen om te staken: om een probleem zichtbaar te maken of om een oplossing af te dwingen. Ik weet niet wie er waar wil staken, maar we zijn ons echt allemaal bewust van het probleem en zijn in overleg over een oplossing’, aldus Elbers.

De topman is zichtbaar geïrriteerd over de chaos bij de beveiliging op Schiphol: ‘Moet je kijken wat er gebeurt op Schiphol. Dat stond internationaal in hoog aanzien.’ Maar ‘dit soort beelden met urenlange rijen voor de security en de ervaringen van onze klanten’ zijn volgens hem niet goed voor de luchthaven. Elbers benadrukte dat rijen van ‘vier tot vijf uur gewoon niet acceptabel’ zijn.

Weinig nut

Volgens de KLM-topman heeft opnieuw staken weinig nut, verwijzend ook naar de wilde staking van bagage-afhandelaars op de luchthaven tijdens het eerste weekend van de meivakantie. Die actie zorgde, in combinatie met tekorten aan personeel, voor chaos.

Op de vraag waar voor KLM de grens ligt voor de chaos van Schiphol, zei Elbers: ‘We zitten al over de grens. Maar ik kan niet 200 vliegtuigen oppakken en zeggen: we gaan de grens over. KLM is gebonden aan Schiphol. De grote uitdaging voor Nederland is de krapte op de arbeidsmarkt, maar bij de beveiliging van Schiphol lijkt het wel heel erg te zijn’, aldus de topman.

Reisbehoefte

Elbers geeft verder aan nog niet verder gekomen te zijn in gesprekken met Schiphol over een oplossing. ‘Er is een relatief groot aantal lokaal opstappende passagiers. Dat zijn vooral vertrekkende Nederlanders. Daar zit een behoefte om te reizen, om familie en vrienden te zien, op vakantie te gaan. Lokaal zit het aantal vertrekkende passagiers boven dat van 2019. En dus moeten we zoeken hoe we die kunnen spreiden.’

Wat betreft de eigen werving van personeel bij KLM zei Elbers met het deel van de bagage-afhandelaars die tijdens de meivakantie voor grote chaos zorgden door een wilde staking ‘uitgebreid gezeten’ te hebben met KLM en afspraken te hebben gemaakt. Details gaf Elbers daar niet over. ‘We zijn bezig de oplossingen te adresseren. Zijn we er? Nee. Maar dat is inherent aan alle bedrijven in Nederland’, zei hij, doelend op de landelijke krapte op de arbeidsmarkt.