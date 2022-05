Russische troepen veroveren stad in Oost-Oekraïne

Russische troepen zijn dinsdag vol in de aanval gegaan bij een rivier in de oostelijke Donbas-regio, waarbij ze het Oekraïense stadje Svitlodarsk hebben ingenomen. Ook enkele plaatsen in de omgeving zijn onder Russische controle gekomen. De gouverneur van Donetsk heeft claims van de pro-Russische separatisten bevestigd.

Rusland is erop gebrand de oostelijke regio’s Donetsk en Loehansk in handen te krijgen. Volgens de woordvoerder van het Oekraïense ministerie van Defensie is het Russische offensief momenteel in de actiefste fase. ‘De situatie aan het front is buitengewoon moeilijk omdat het lot van dit land daar misschien nu wordt beslist.’

In Loehansk is een belangrijke stad het door Russen omsingelde Severodonetsk, waar volgens Britse en Oekraïense inlichtingen ook hevig wordt gevochten. Die plaats ligt aan de rivier de Donets. Aan de overkant ligt Lyman dat volgens pro-Russische strijdkrachten wordt bestormd. Het Oekraïense leger bevestigde dat Russische troepen de stad met steun van artillerie en de luchtmacht hebben aangevallen.