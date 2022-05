Ook rond Hemelvaartsdag topdrukte op Schiphol

Ook de komende dagen worden druk op Schiphol. De luchthavenexploitant spreekt van een piekdag bij de vertrekkende vluchten op woensdag en een dag later op Hemelvaartsdag. Bij de aankomsten gaat het dan om drukke dagen, waarbij reizigers evengoed rekening moeten houden met langere rijen. Op vrijdag is het vooral qua aankomsten erg druk. Verder zal er op zondag sprake zijn van topdrukte, voorziet de luchthavenexploitant.

De laatste tijd piept en kraakt het bij de afhandeling van reizigers op Schiphol. Bij verschillende afdelingen is sprake van personeelstekorten, zoals bij de beveiliging. Reizigers moeten vaak wel uren wachten om door de security-check te komen. Daarbij komt het meer dan eens voor dat door de trage doorloop vluchten worden gemist. Vakbond FNV is de hoge werkdruk voor beveiligers en afhandelaars van bagage zat en eist verbeteringen. Als Schiphol niet voor 1 juni met een oplossing komt, volgen er acties.

Op social media klagen reizigers ondertussen steen en been over de omstandigheden op de nationale luchthaven. Mensen zijn het zat om uren in de rij te staan. Daarbij klagen ze ook dat er te weinig medewerkers zijn die informatie geven. Schiphol-baas Dick Benschop is vanwege de problemen op de luchthaven eerder teruggekeerd van zijn bezoek aan het World Economic Forum in Davos.

Schiphol rekent tot aan de zomervakantie dagelijks op passagiersaantallen die vergelijkbaar zijn met die van tijdens de meivakantie. Toen moesten vele vluchten worden geannuleerd als gevolg van drukte, personeelstekorten en een staking onder vrachtafhandelaars.