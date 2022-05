Oud-bondskanselier Schröder voorgedragen als commissaris Gazprom

Oud-bondskanselier Gerhard Schröder is officieel voorgedragen voor een zetel in de raad van commissarissen van het Russische staatsgasbedrijf Gazprom. Dat schrijft het Duitse medium Der Spiegel op basis van informatie van persbureau Reuters. Schröder kondigde vorige week nog aan dat hij opstapt als commissaris bij de Russische oliemaatschappij Rosneft. Volgens hem is het hem onmogelijk gemaakt om zijn mandaat te verlengen. Dat Schröder kandidaat was bij Gazprom was al wel bekend. De officiële voordracht nog niet.

Schröder wordt beschouwd als een vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin. Het Duitse parlement besloot eerder enkele privileges voor de oud-regeringsleider te schrappen. Het Europees Parlement wil Schröder en andere Kremlingezinde ex-politici zelfs sancties opleggen. De oud-bondskanselier beschadigt het aanzien van Duitsland in de wereld door geen afstand te nemen van Poetin, luidde de kritiek uit het parlement in Berlijn. Hij raakt een door de staat betaald kantoor met personeel kwijt.

Mogelijk dat zijn partij, de SPD, Schröder royeert. Dat wordt volgende maand door een arbitragecommissie besproken.

Lobbyist

Schröder was ook lobbyist voor onder meer Gazprom-dochters Nord Stream en Nord Stream 2, die gaspijpleidingen in de Oostzee exploiteren. Voor Nord Stream 2 zijn evenwel nog niet de benodigde vergunningen binnen.

De jaarlijkse algemene vergadering van Gazprom is gepland op 30 juni. In zijn enige interview sinds het begin van de oorlog in Oekraïne had Schröder tegenover The New York Times opengelaten of hij de eerdere voordracht voor de post van commissaris zou aanvaarden. Onlangs nog drong de Duitse bondskanselier Olaf Scholz er bij Schröder op aan alle activiteiten voor Russische staatsbedrijven stop te zetten.