AF-KLM hard onderuit op Damrak na aankondiging aandelenuitgifte

Air France-KLM heeft dinsdag op de aandelenbeurs in Amsterdam ruim een vijfde van zijn beurswaarde verloren. De luchtvaartcombinatie maakte voorafgaand aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering bekend zo’n 2,3 miljard euro op te willen halen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Verder waren beleggers gespitst op de jaarvergadering van olie- en gasconcern Shell. Het sentiment op de Europese beurzen was duidelijk negatief.

Air France-KLM was veruit de sterkste daler onder de middelgrote fondsen. Het bedrijf wil het geld onder meer gebruiken om de tijdens de coronacrisis ontvangen staatssteun sneller terug te betalen en de balans te versterken. De Nederlandse overheid heeft aangegeven aandelen te willen kopen om daarmee het belang op ruim 9 procent te houden. Dat kost de schatkist bij akkoord van het parlement tot 220 miljoen euro. Aandeelhouders die niet meedoen met de emissie zien hun huidige belang verwateren. Verder dreigt milieuclub Fossielvrij NL KLM voor de rechter te dagen vanwege misleidende reclames over duurzaamheid.

De Duitse branchegenoot Lufthansa verloor bijna 6 procent in Frankfurt. De maatschappij bevestigde interesse te hebben in het Italiaanse ITA, de rechtsopvolger van Alitalia. Lufthansa spant bij de overname samen met containervervoerder MSC. De deal volgde kort op de bekendmaking van Air France-KLM dat het met logistiek concern CMA CGM gaat samenwerken.

Shell

In de AEX-index verloor Shell 1,8 procent. Aandeelhouders schaarden zich in meerderheid achter de duurzaamheidsplannen van het bedrijf. Een resolutie van de activistische aandeelhouder Follow This haalde het niet. Shell legde zijn aandeelhoudersvergadering tijdelijk stil vanwege protesten van milieu-activisten in de zaal.

De AEX zelf sloot 2 procent procent lager op 679,88 punten. Vooral technologiefondsen gingen stevig onderuit, mede als gevolg van een winstalarm van het Amerikaanse bedrijf achter het socialemediaplatform Snapchat. Betalingsbedrijf Adyen was de sterkste daler met een min van 6,9 procent. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway en techinvesteerder Prosus verloren ook meer dan 6 procent. De MidKap daalde onder druk van Air France-KLM 1,9 procent tot 1003,32 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren rond de 1,7 procent. Londen sloot 0,4 procent lager.

De euro was 1,0730 dollar waard, tegen 1,0678 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie minder op 110,22 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 113,76 dollar per vat.