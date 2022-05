Air France-KLM-topman Ben Smith krijgt miljoenenbonus

Topman van luchtvaartcombinatie Air France-KLM Ben Smith krijgt zijn miljoenenbonus, maar ruim een kwart van de aanwezige aandeelhouders op de jaarlijkse vergadering in Parijs stemde daar tegen. Tijdens de vergadering was er veel rumoer in de zaal, onder meer over de bedrijfsvoering van de luchtvaartmaatschappij, die hard werd geraakt door de pandemie en via staatssteun overeind werd gehouden.