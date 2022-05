Veiligheidsregio’s zoeken naar 3750 extra opvangplekken asielzoekers

De veiligheidsregio’s zijn nog druk aan het zoeken naar in totaal 3750 extra opvangplekken voor asielzoekers. In de komende dagen hopen ze die te vinden, laten meerdere regio’s weten. Via het Veiligheidsberaad kregen de 25 regio’s maandag de opdracht om zo snel mogelijk 150 plekken elk te vinden. Dit moet de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel verminderen.

De Veiligheidsregio Utrecht laat weten: ‘verdere uitwerking volgt in de komende dagen in afstemming met de 26 gemeenten. Op dit moment hebben we helaas nog niet meer informatie.’ Twente zegt dat het nog niet duidelijk is wanneer de gevraagde plekken beschikbaar zijn, ‘en verdere details zijn ook nog niet bekend, aangezien dit pas gisteren uit het Veiligheidsberaad is gekomen’. Zuid-Limburg zoekt ‘naar de mogelijkheden die tot onze beschikking staan’. Gelderland-Zuid meldt: ‘We gaan dit bespreken met onze gemeenten en ons bestuur. Zodra dit concreet wordt, komen we hierop terug.’

Ook de regio Noord-Holland Noord onderzoekt waar de 150 plekken gerealiseerd kunnen worden. De regio ving eerder asielzoekers op in het aanmeldcentrum voor Oekraïense vluchtelingen in Alkmaar. ‘Maar die plek met weinig voorzieningen en veldbedjes, is niet geschikt voor een verblijf van enkele weken. We denken eerder aan bijvoorbeeld een hotel of recreatiepark. Op dit moment zijn we met gemeenten in gesprek over potentiële locaties. We zoeken opvang voor asielzoekers en maken daarin geen onderscheid in landen van herkomst, leeftijd of geslacht.’

Midden- en West-Brabant hoopt in de loop van volgende week duidelijkheid te kunnen geven. De veiligheidsregio bood onlangs plekken in Breda en Roosendaal aan voor de opvang van asielzoekers en wil weten of die ook meetellen voor de gevraagde 150 opvangplekken. Brabant-Zuidoost meldt: ‘We hebben nog geen zinnig antwoord. Eerst zijn we bezig de opdracht helder te krijgen. Het enige dat we weten is dat we 150 mensen moeten opvangen, maar niemand weet hoe en wat.’