Groot deel Kamer wil van landsadvocaat Pels Rijcken af

Omtzigt begon tijdens het debat over Pels Rijcken omdat het nieuws over de sms'jes via een van hun advocaten in de rechtbank naar buiten was gekomen. "U weet wel: dat is het kantoor waar fraude is gepleegd en dat de regering gewoon blijft inschakelen", zei hij tijdens het debat. Omtzigt doelde op de miljoenenfraude die voormalig bestuursvoorzitter Frank Oranje heeft gepleegd. Het Kamerlid vroeg zich af of de advocaat wel juiste informatie had verstrekt tijdens de rechtszaak over de sms'jes, bijvoorbeeld over het aantal berichten dat op Ruttes eenvoudige Nokia bewaard kan worden.

"Hier wordt gewoon een heel groot advocatenkantoor bij het groot vuil gezet. Daar heb ik grote moeite mee", reageerde Rutte. Hij vroeg de Kamer het onderzoek naar de werkzaamheden van de landsadvocaat af te wachten, en zei zich te storen aan Kamerleden die hun conclusies al getrokken hebben. "Er zijn hier dingen over dat kantoor gezegd die ik buitengewoon ergerlijk vind."

De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie en de SGP gingen mee met de oproep van Rutte en stemden tegen Omtzigts motie. Vrijwel alle andere fracties, waaronder PVV, PvdA, SP, GroenLinks, Forum voor Democratie en de Groep Van Haga stemden ermee in. Dat betekent dat nu 69 van de 150 Tweede Kamerleden sowieso van Pels Rijcken af willen.