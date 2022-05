Minister ‘geraakt’ door docu De Blauwe Familie, Kamer wil debat

De documentaire De Blauwe Familie over uitsluiting, racisme en andere vormen van discriminatie bij de Nederlandse politie doet ook politiek stof opwaaien. Justitieminister Dilan Yesilgöz zegt zeer geraakt te zijn door de onthullingen van klokkenluiders over de angst- en pestcultuur bij de politie. De Tweede Kamer wil in debat over de kwestie.

‘Het raakt me dat goede mensen zich niet meer thuis voelen bij de politie. Dat is iets waar we allemaal wakker van horen te liggen’, zegt Yesilgöz in reactie op de documentaire van maandagavond. ‘Er is geen ruimte voor racisme en discriminatie bij onze politie’, zegt zij.

De signalen dat het mis gaat bij de politie zijn er al langer, geeft Yesilgöz toe. ‘Er wordt al heel veel aan gedaan door de politieorganisatie’, zegt zij. Ze vond de reactie van de korpsleiding ook ‘daadkrachtig’. De verhalen van politiemensen kan de leiding volgens haar gebruiken als ‘bouwstenen om die verbeteringen in te zetten’.

Ook de Kamer wil dat er snel meer gebeurt om de cultuur bij de politie te verbeteren. Daarom wil een ruime meerderheid van de partijen hierover binnenkort met de bewindsvrouw in debat.