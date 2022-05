Kamer: bewindslieden moeten uniform omgaan met sms’jes en appjes

De Tweede Kamer wil dat alle kabinetsleden op dezelfde manier omgaan met het archiveren van sms’jes en appberichten. De controle of dat echt gebeurt, moet goed worden geregeld. Een motie van de VVD daarover is door de Tweede Kamer aangenomen.

Deze motie was een van de moties die vorige week donderdag waren ingediend in het felle debat over hoe premier Mark Rutte tot voor kort met zijn sms’jes omging. Sinds zijn aantreden als premier wiste hij naar eigen inzicht sms’jes of stuurde ze door naar ambtenaren om ze te archiveren. Een groot deel van de Kamer verweet Rutte dat op deze manier de controlerende taak niet goed kan worden uitgeoefend.

De Kamer stemde dinsdag over de moties. De motie van wantrouwen werd vorige week na het debat gestemd en verworpen, maar de kou is nog niet uit de lucht. Diverse fracties wachten op meer informatie, voordat zij de balans over Rutte opmaken.

De premier heeft dinsdag van de Kamer wel een tik op de vingers gekregen, door een motie aan te nemen waarin de Kamer stelt dat Rutte niet boven de wet staat. Het voorstel van Freek Jansen van Forum voor Democratie haalde het met onder meer de steun van coalitiepartijen VVD en de ChristenUnie. Dat leidde tot enig rumoer in de Kamer.